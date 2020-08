La California brucia: fiamme e fumo minacciano anche San Francisco. Migliaia di evacuati: i video degli incendi (Di giovedì 20 agosto 2020) Le fiamme stanno devastando l’area circostante San Francisco Bay, costringendo Migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni e il governatore Gavin Newsom a dichiarare lo stato d’emergenza. La California brucia, e il caldo record con temperature mai registrate prima nella Death Valley, dove il termometro è arrivato a toccare oltre 54 gradi centigradi, non migliora la situazione. Al caldo torrido si aggiungono venti caldi e secchi che peggiorano gli incendi, allargandone ancora di più le dimensioni. Stando a quanto riferiscono le autorità 50 strutture sono state distrutte dalle fiamme a Vacaville, mentre altrettante sono state gravemente danneggiate. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato lo stato di emergenza a causa degli incendi che stanno dilaniando lo Stato americano fra le elevate temperature e i forti venti. "Stiamo me ...

Record di 54,4º C nella Death Valley americana per la prima volta in oltre un secolo

La California brucia con temperature prossime ai 40º C. Niente di nuovo sotto il sole in questo periodo dell'anno. Tuttavia, questa domenica è stato battuto un ...

