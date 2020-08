Kraven il Cacciatore: J.C. Chandor regista del film tratto dai fumetti Marvel (Di giovedì 20 agosto 2020) Sony proseguirà i suoi adattamenti dei fumetti Marvel con un film dedicato a Kraven il Cacciatore e il regista del progetto sarà J.C. Chandor. Kraven il Cacciatore sarà il protagonista di un nuovo film Marvel prodotto da Sony Pictures e il regista sarà J.C. Chandor che si occuperà del nuovo progetto tratto dai fumetti. Lo studio, per ora, non ha voluto rilasciare commenti dopo che la notizia è apparsa online confermando il coinvolgimento del filmmaker. Kraven è un villain di origini russe, un mercenario, e recentemente si era ipotizzato un suo debutto ... Leggi su movieplayer

