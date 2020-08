Koulibaly-City, l’offerta da 70 milioni ci sarà (Di giovedì 20 agosto 2020) A scrivere del passaggio di Koulibaly al City è il giornalista Alfredo Pedullà. L’accordo tra Koulibaly ed il City è stato già raggiunto, manca, non … L'articolo Koulibaly-City, l’offerta da 70 milioni ci sarà proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

AlfredoPedulla : #Koulibaly-#City: accordo sull’ingaggio! Pronta una nuova offerta da 70 milioni più bonus. Strada tracciata - MarioGiunta : Situazione Gabriel: Il Napoli ha chiesto al giocatore di aspettare ancora qualche giorno per vedere se riesce a chi… - AlfredoPedulla : #Koulibaly: presto nuova offerta #City - MundoNapoli : Alfredo Pedullà: “Koulibaly aspetta che si chiuda la trattativa tra Napoli e City” - Salvato95551627 : RT @cmdotcom: #Napoli, il #ManchesterCity si avvicina a #Koulibaly: offerta alzata. E #DeLaurentiis... -

Napoli, si lavora sul mercato per costruire una rosa che rispecchi le direttive di Gattuso. Dopo l'incontro di Capri, il ds azzurro Cristiano Giuntoli e al lavoro per dare al tecnico calciatori funzio ...I partenopei, intanto, dopo la maxi spesa per Osimhen, cerco di fare cassa: una prima intesa tra l’agente di Koulibaly, Ramadani, ed il Manchester City c’è. La richiesta di partenza di De Laurentiis ...