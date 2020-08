Kahn elogia il Bayern: “I ragazzi vogliono vincere la Champions League” (Di giovedì 20 agosto 2020) Applausi a scena aperta per il Bayern Monaco che vola in finale contro il Paris Saint Germain. Nella conferenza stampa di oggi è intervenuto Oliver Kahn, ex portiere dei bavaresi e attuale dirigente del club. Kahn, come si legge sul sito ufficiale del club tedesco, ha elogiato i suoi e parlato del rinnovo di Alaba: “I ragazzi vogliono vincere la Champions League, fanno di tutto per questo. Manuel Neuer come capitano può guidare i giocatori dalla porta, Thomas Müller è cresciuto nel suo ruolo, dà comandi, fa molto per la squadra, così come David Alaba prossimo al rinnovo, che guida la squadra da dietro. Joshua Kimmich è un giocatore giovane e aggressivo. Un ottimo mix di ragazzi che ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Kahn elogia Kahn elogia il Bayern: “I ragazzi vogliono vincere la Champions League” alfredopedulla.com