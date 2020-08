Juventus, Pirlo cambia obiettivo di mercato: nome nuovo il centrocampo (Di giovedì 20 agosto 2020) La Juventus cambia strategia sul mercato su volontà di Andrea Pirlo. Potrebbero esserci novità per il centrocampo bianconero con l'addio all'obiettivo Jorginho del Chelsea e l'affondo su un giovane italiano che ha già grande esperienza in Serie A.Juventus: Pirlo vuole Locatellicaption id="attachment 929125" align="alignnone" width="500" Locatelli (getty images)/captionL'arrivo di Andrea Pirlo ha rivoluzionato i piani della Juventus. Inevitabile pensare al mercato e a quanto sta accadendo in casa bianconera con l'addio di Pjanic e Matuidi e quello possibile di Khedira e l'arrivo di giovani come Arthur e Kulusevski. Ecco perché, secondo alcuni rumors, la Vecchia Signora ... Leggi su itasportpress

