Juve Stabia, l'amaro sfogo di Caserta dopo l'addio: "Palermo? Mi ha dato fastidio una cosa, la verità…"

"Le voci che mi volevano al Palermo mi hanno dato fastidio, ma il tempo è galantuomo e la verità viene sempre a galla".

Parola di Fabio Caserta. Il tecnico originario di Melito di Porto Salvo, accostato a più riprese al Palermo prima della scelta da parte della società rosanero di affidare la guida tecnica della Prima Squadra a Roberto Boscaglia, lo scorso 4 agosto è stato sollevato dall'incarico dalla Juve Stabia a seguito della retrocessione in Serie C. "Non avrei mai preso accordi con un'altra società a campionato in corso, soprattutto per rispetto verso la società e la tifoseria", ha dichiarato Caserta ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb'.

L'ESONERO - "Sicuramente il dispiacere è grosso. Nessuno si sarebbe aspettato un epilogo ...

