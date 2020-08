Juve, chi sarà il Mister X accanto a Dybala e Cristiano Ronaldo? Le soluzioni (Di giovedì 20 agosto 2020) Andiamo ad analizzare tutte le soluzioni per completare il trio d'attacco della Juventus del prossimo anno, il primo targato Andrea Pirlo Leggi su 90min

carlolaudisa : Casting #Juve per il post #Hoguain. Oggi aria di vertice con #Pirlo. chi tra #Milik #Dzeko e #Morata? - boems8884 : RT @FabRavezzani: Per chi non capisce spiego meglio. Agnelli fa fuori Marotta a settembre (curioso, no?) di 2 anni fa, convinto che non ser… - proxecco : RT @Armchair_Gaffer: Rimango dell'idea che chi ha voluto Sarri alla Juve dovesse fare le valigie con lui. - raf1659674924 : RT @perchetendenza: 'Pjanic': Per chi dopo questa notizia ricorda l’episodio che in Inter-Juve del 2018 ha visto protagonista il centrocamp… - gi0de : @_laJoya10 La juve é odiata da quasi tutti, in Italia chi vince è perché ha imbrogliato oiu di tutti. È il solito… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve chi Douglas Costa e Bernardeschi: Juve, a chi li piazzi? E Higuain resta aggrappato a un anno da 7,5 milioni La Gazzetta dello Sport Centinaia di meduse concentrate: le immagini dal Parco dell'Uccellina

Terremoto di magnitudo 6.6 nelle Filippine: un morto e centinaia di sfollati Un morto, centinaia di sfollati e danni a strade e case. È questo il bilancio ancora molto provvisorio diffuso dalle autori ...

Blog: Josip Ilicic, il talento dall'animo fragile

Nasce a Prijedor, una città del nord della Bosnia ed Erzegovina. Una città che era la seconda municipalità per numero di abitanti, anche se adesso deve “arrendersi” all’ultima scala del podio, causa l ...

Terremoto di magnitudo 6.6 nelle Filippine: un morto e centinaia di sfollati Un morto, centinaia di sfollati e danni a strade e case. È questo il bilancio ancora molto provvisorio diffuso dalle autori ...Nasce a Prijedor, una città del nord della Bosnia ed Erzegovina. Una città che era la seconda municipalità per numero di abitanti, anche se adesso deve “arrendersi” all’ultima scala del podio, causa l ...