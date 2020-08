Joan Jordan: «Inter? Abbiamo preparato la partita nella miglior maniera possibile» (Di giovedì 20 agosto 2020) Joan Jordan, centrocampista del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League Joan Jordan, centrocampista del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League contro l’Inter. Le sue parole riportate da TMW. FINALE – «Per me è un orgoglio essere arrivati a questa finale, Abbiamo il diritto di sognare. Sapevo di essere arrivato in una squadra molto forte, ho avuto un anno molto bello. Dovevo soltanto lavorare, la squadra è cresciuta in maniera molto positiva e adesso ci mancano 90 minuti, è una partita che Abbiamo preparato nella maniera ... Leggi su calcionews24

