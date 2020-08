Jessica Biel e The Sinner su Italia1 con un giallo intricato da non perdere: 5 motivi per recuperare la serie (Di giovedì 20 agosto 2020) Jessica Biel e The Sinner sbarcano su Canale5 per tenere compagnia al pubblico nella seconda serata. La serie rivelazione, giunta negli Usa al suo quarto capitolo, dopo l'ennesimo passaggio su rete secondarie di casa Mediaset, finalmente andrà in onda anche su Italia1 per la gioia di coloro che non hanno ancora avuto modo di vederla. Un giallo intricato da non perdere, questo è The Sinner, la serie che vede un'ottima Jessica Biel coinvolta in un inspiegabile delitto che metterà a dura prova la psiche dei protagonisti e dello stesso spettatore. Composta da solo otto episodi, la prima stagione di The Sinner ha fatto parlare molto di sé ... Leggi su optimagazine

mixRealitys : @guiizinhooo_ Positivamente: stefani , jessica , Marina e jojo Negativamente: mariano ,faby, biel e lipe - theworld_ahead : È partita questa canzone e Ben ha postato nello stesso momento. Felici concidenze Ecco un brano per te… When The Go… - Marco_p3 : Sì ok raga, tutto bello. Ma vogliamo parlare dell'iconicità di questa foto con le donne della The WB? Holly Marie C… - camilla06774916 : Megon ha divorato l'albicocca di Jessica Biel e quindi niendes #picoloapp - dr3w_94_ : Jessica e biel stavano a letto mentre divoravano l’albicocca di Elia -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Biel Jessica Biel e The Sinner su Italia1 con un giallo intricato da non perdere: 5 motivi per recuperare la serie OptiMagazine Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo oggi? Stasera alle 22,50, fermi tutti, che su Cine 34 c’è “La moglie in bianco… l’amante al pepe” di Michele Massimo Tarantini con Lino Banfi, Susan Scott alias Nieves Navarro e, soprattut ...

Foto sul red carpet: le più esilaranti intromissioni delle star

Sguardo d'amore Justin Timberlake si è intromesso nella foto della moglie Jessica Biel, mostrando a tutti l'aspetto del vero amore. Brad Pitt in gran forma L'attore ha completamente coperto la collega ...

Che vediamo oggi? Stasera alle 22,50, fermi tutti, che su Cine 34 c’è “La moglie in bianco… l’amante al pepe” di Michele Massimo Tarantini con Lino Banfi, Susan Scott alias Nieves Navarro e, soprattut ...Sguardo d'amore Justin Timberlake si è intromesso nella foto della moglie Jessica Biel, mostrando a tutti l'aspetto del vero amore. Brad Pitt in gran forma L'attore ha completamente coperto la collega ...