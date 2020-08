Jennifer Aniston, "Recitare in The Morning Show è stato terapeutico": ecco perché (Di giovedì 20 agosto 2020) Jennifer Aniston ha spiegato perché interpretare il personaggio di Alex Levy in The Morning Show, la serie originale Apple, sia stato terapeutico per lei. Jennifer Aniston ha parlato del suo ruolo "catartico" in The Morning Show, la serie tv disponibile sulla piattaforma Apple che l'ha vista protagonista insieme a Reese Witherspoon e Steve Carell, e di quanto alcuni aspetti della storia rispecchino la sua vita reale. Intervenuta sul Los Angeles Times, l'attrice di Io & Marley ha spiegato quanto interpretare il personaggio di Alex Levy sia stato terapeutico per lei. Nella serie televisiva, Levy è la storica conduttrice del The ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Jennifer Aniston, 'Recitare in The Morning Show è stato terapeutico': ecco perché - teenagerinlovei : RT @latiziabionda_: Buongiorno a tutti Ma a Jennifer Aniston e Lisa Kudrow molto di più ???? - latiziabionda_ : RT @latiziabionda_: Buongiorno a tutti Ma a Jennifer Aniston e Lisa Kudrow molto di più ???? - lilykudrowbing : RT @latiziabionda_: Buongiorno a tutti Ma a Jennifer Aniston e Lisa Kudrow molto di più ???? - 4marchand2april : RT @latiziabionda_: Buongiorno a tutti Ma a Jennifer Aniston e Lisa Kudrow molto di più ???? -