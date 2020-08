Javi Martinez dice sì alla Fiorentina (Di giovedì 20 agosto 2020) Javi Martinez nelle ultime ore starebbe trattando con la Fiorentina. Il difensore originario di Estella ha il contratto in scadenza nel 2021. Il calciatore classe 88′ oltre ad essere un pilastro dei parigini, ha aiutato la squadra a raggiungere la finale di Champions League. Questo però è bastato al Bayern Monaco per offrire un nuovo contratto a Javi Martinez. Il suo nome era in voga già da alcuni mesi. Fino a poco tempo fa il giocatore era stato accostato più volte al Napoli, senza però mai essere concretizzato da fonti ufficiali. Nonostante la grande esperienza e notorietà nessuna squadra ha fatto in tempo ad offrire un contratto, tranne la Fiorentina di Rocco Commisso. Bayern Monaco, Javi MartinezLa ... Leggi su sport.periodicodaily

