Iseo (Brescia) – Grave infortunio in azienda agricola: grave 40enne schiacciato da trattore (Di giovedì 20 agosto 2020) Brutto infortunio giovedì mattina in un’azienda agricola di Iseo, vittima un 40enne: è stato trasportato in ospedale da un’eliambulanza. grave infortuno sul lavoro nella mattinata di giovedì a Iseo: un agricoltore di 40 anni è stato schiacciato dalle ruote del trattore che stava guidando. Tutto è accaduto poco prima delle 8, all’interno dell’azienda agricola Massussi … Leggi su periodicodaily

