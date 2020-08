Io e Te, Barbara Bouchet si scaglia contro le influencer: “Esibizionismo” (Di giovedì 20 agosto 2020) Ospite del salotto televisivo di Io e Te, Barbara Bouchet ha raccontato la propria visione della vita e i progetti futuri, a partire dalla nuova edizione di Ballando con le stelle. Intervistata da Pierluigi Diaco, l’attrice ha confidato di avere delle riserve per quanto riguarda i social network, sopratutto quando propongono modelli femminili basati sul solo aspetto fisico: “Per me non è una carriera – ha dichiarato – non la posso chiamare carriera, è esibizionismo”. La dura critica al mondo dei social Negli anni ‘70 Barbara Bouchet, classe 1943, è diventata una delle interpreti più famose della commedia sexy all’italiana. Celebrata per la sua avvenenza fisica, spiega oggi che senza intelligenza e profondità d’animo anche la ... Leggi su thesocialpost

chetempochefa : “Una mamma può affrontare il mondo con una mano... Se con l'altra stringe quella di suo figlio!” Gli auguri di… - dangelo_luciana : RT @Comune_Pomezia: #UgoPari30 - Al via da venerdì il festival che omaggia Ugo Tognazzi: premi a Michele Placido, Alessandro Haber e Lucia… - CronacaDiretta : Premi a Michele Placido, Alessandro Haber e Lucia Mascino. Tra gli ospiti anche Barbara Bouchet e Simona Izzo… - MontiFrancy82 : Ugo Pari 30 – Al via da venerdì il festival che omaggia Ugo Tognazzi: premi a #MichelePlacido #AlessandroHaber e… - SMSNEWSOFFICIAL : Ugo Pari 30 – Al via da venerdì il festival che omaggia #UgoTognazzi : premi a #MichelePlacido #AlessandroHaber e… -