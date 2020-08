Inter-Siviglia domani in tv: canale, orario e diretta streaming finale Europa League (Di giovedì 20 agosto 2020) Inter-Siviglia sarà visibile domani in tv: ecco il canale, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming della finale di Europa League 2019/2020. Dieci anni dopo la vittoria della Champions League e del Triplete mourinhano, i nerazzurri riassaporano il dolce gusto di una finale europea. Per portare a casa la coppa la formazione di Conte deve superare quella che è la specialista dell’Europa League: che la formazione andalusa abbia un feeling speciale con questa coppa lo si è visto anche nelle due partite vinte contro le due inglesi Wolverhampton e Manchester United, sconfitte nei minuti finali dopo un inizio in ... Leggi su sportface

Inter : ?? | SIAMO IN FINALE!!! A Colonia andiamo noi!!! ?????? Venerdì 21 agosto ci aspetta il Siviglia: FORZA RAGAZZI,… - PIERPARDO : Non so se batterà #Siviglia (non è un dettaglio, ovvio). Ma intanto: 1 Sfogo #Conte era sincero (non si accontenta… - Eurosport_IT : INTER IN FINALEEE! ??????? Lautaro la apre, Lukaku la chiude e in rete anche D’Ambrosio: l’Inter do-mi-na e va in fin… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Europa League: Conte, riportare trofeo in bacheca Inter Tecnico: 'Dovremo dimostrare di essere migliori del Siviglia' - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Inter, #Conte: 'Siviglia più esperto, ma possiamo vincere. Solo i migliori arrivano in finale. Che umiltà #Godin!' https://t… -