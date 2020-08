Inter, senza Supercoppa europea chiederà il rinvio della prima giornata di Serie A (Di giovedì 20 agosto 2020) L'Inter potrebbe chiedere di rinviare la prima partita di Serie A nel caso in cui non dovesse vincere l'Europa League e dunque non dovesse giocare la Supercoppa. Leggi su tuttonapoli

Gazzetta_it : #Inter, un'estate senza vacanze: solo 15 giorni di riposo dopo la finale - luca_serpericci : RT @NonConoscoVG: El Chiringuito: 'Tra tantissimi luoghi del mondo, la famiglia Messi ha scelto proprio Milano e proprio la zona dove c'è i… - aleorru69 : @bbbnzl30 Ah. Ecco perchè mi ero confuso. Ero in ferie senza Sky e ho visto diretta gol su LA9 (che poi era pratica… - XanZah69 : RT @NonConoscoVG: El Chiringuito: 'Tra tantissimi luoghi del mondo, la famiglia Messi ha scelto proprio Milano e proprio la zona dove c'è i… - MattiaGallo17 : RT @NonConoscoVG: El Chiringuito: 'Tra tantissimi luoghi del mondo, la famiglia Messi ha scelto proprio Milano e proprio la zona dove c'è i… -