Inter, la vittoria in Europa League vale oro: il montepremi può arrivare a 70 milioni (Di giovedì 20 agosto 2020) Inter, la vittoria in Europa League vale oro: il montepremi, infatti, può arrivare fino a 70 milioni di euro. Un bel bottino in vista della nuova stagione La vittoria in Europa League potrebbe valere tantissimo per le casse nerazzurre. Oltre al prestigio l’Inter potrebbe arrivare fino a 70 milioni di euro di montepremi, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Tra Champions League e accesso alla finale l’Inter ha già accumulato ben 56 milioni di euro, a cui vanno sommati i 4 per la vittoria finale e ... Leggi su calcionews24

