Inter, Conte: "La storia la scrive chi vince. Futuro? Vivo il momento" (Di giovedì 20 agosto 2020) Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della finalissima di Europa League tra Siviglia e Inter Leggi su 90min

UEFAcom_it : ??? Antonio Conte carica così l'Inter in vista della finale di @EuropaLeague ?????? #UEL | #UELfinal | @Inter - Gazzetta_it : #Sanchez e #Godin, #Young e #Moses: all'#Inter sanno come si gioca una finale #EuropaLeague - Inter : ?? | SALUTO Il Presidente Steven #Zhang ha raggiunto mister Antonio #Conte e la squadra a Düsseldorf in vista della… - Ste_Gualdoni : RT @Glongari: #Inter ottimismo per il recupero di #Sanchez in vista della finale. Il cileno dovrebbe essere a disposizione di #Conte #EL #E… - passione_inter : Siviglia-Inter, Lopetegui: 'Conte un grande allenatore, ci costringerà a mostrare il nostro lato migliore. Le condi… -