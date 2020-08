Inter, Conte alla vigilia della finale di Europa League: “Vincere per entrare nella storia del club” (Di giovedì 20 agosto 2020) Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della finale di Europa League 2019/2020 contro il Siviglia di Lopetegui. Queste le parole del tecnico barese: “Dobbiamo mettere tutti noi stessi. C’è tanta voglia, determinazione ed entusiasmo da parte nostra, anche se c’è meno esperienza in quanto affrontiamo una squadra che negli anni ha avuto una storia importante, specialmente in questa competizione, con giocatori che hanno già giocato questo tipo di gare. Da questo punto di vista sono più avvantaggiati rispetto a noi. Il mio augurio è che i ragazzi scendano in campo tranquilli e liberi di testa, ma determinati poiché certe occasioni ... Leggi su sportface

