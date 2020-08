Incinta anche se hai preso la pillola? Dipende dagli antibiotici (Di giovedì 20 agosto 2020) Gli antibiotici, specie quelli ad ampio spettro, potrebbero ridurre l’effetto dei contraccettivi orali come la pillola. Lo riporta online l’Ansa, citando uno studio che ha effettuato Robin Ferner della University of Birmingham. La ricerca è apparsa sulla rivista BMJ Evidence Based Medicine. Il punto focale dello studio è che – secondo gli scienziati -, riducendo l’effetto dei contraccettivi, l’uso degli antibiotici può porre le donne a rischio di gravidanze indesiderate. Il sospetto che gli antibiotici potessero compromettere l’efficacia della pillola esiste in realtà dagli anni 70. Mancavano tuttavia, finora, studi su grossa scala per dipanare questo dubbio di interazione farmacologica. Gli esperti ... Leggi su velvetgossip

