Incinta a 10 anni dopo lo stupro dello zio, l’ospedale si rifiuta di farla abortire (Di giovedì 20 agosto 2020) Una bimba di 10 anni che vive in Brasile ha scoperto di essere Incinta al quinto mese di gravidanza, dopo aver subito per anni stupri ripetuti da parte di uno zio. A rendere raccapricciante una situazione già drammatica è il fatto che l’ospedale che per primo ha avuto in cura la piccola si sarebbe rifiutato di farla abortire. Il caso ha sollevato di nuovo un dibattito già esistente in Brasile sull’aborto e sulle posizioni rigide del governo Bolsonaro sul tema. La scoperta della gravidanza Da anni subiva le ripetute violenze dell’uomo, fino a quando i continui dolori addominali avevano convinto i suoi genitori a portarla all’ospedale: lì, i medici avevano scoperto della gravidanza, ormai alla ... Leggi su thesocialpost

