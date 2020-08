Incidente in autostrada: 6 feriti, una sola corsia aperta, lunghe code (Di giovedì 20 agosto 2020) Un brutto Incidente si è verificato giovedì mattina lungo l'autostrada A4, in direzione di Verona. Il bilancio, provvisorio, è di 6 feriti. Stando alle prime informazioni trapelate, si sarebbe ... Leggi su bresciatoday

emergenzavvf : Soccorse dai #vigilidelfuoco quattro persone rimaste bloccate in una delle sei autovetture coinvolte stamattina in… - rep_torino : Santhià, incidente sull'autostrada Torino-Milano: muore una donna, grave un ragazzino [di CARLOTTA ROCCI] [aggiorna… - AntonioPMarco1 : Siamo tutti vicini al papà del piccolo Gioele nonché marito di Viviana. I tre mesi di chiusura per la pandemia hann… - seidimassafra : INCIDENTE IN AUTOSTRADA TRATTO TARANTINO - Studio 100 Data: 20/08/2020 00:00:31 Feed: 'Massafra' - Google News - inotg_inot59 : @MauSci Chi portava il furgone tamponato dopo l'incidente che m8nkia hanno fatto la lasciano in autostrada da sola… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente autostrada Furgone tampona auto in autostrada: morta una donna. Quattro feriti, grave ragazzino TorinoToday Incidenti stradali: donna muore su autostrada Milano-Torino

(ANSA) - VERCELLI, 20 AGO - Un incidente mortale si è verificato stamani sull'autostrada A4 tra Carisio e Santhià (Vercelli) in direzione Torino. Stando alle prime informazioni, una donna è morta dopo ...

Scomparsa Viviana Parisi e Gioele Mondello ultime notizie: “Straziante vedere quel tronco di bambino senza arti”

L’Adnkronos ha diramato ulteriori elementi circa il ritrovamento di alcuni resti nelle campagne di Caronia che potrebbero appartenere al piccolo Gioele Mondello. Secondo quanto riportato sarebbe stato ...

