Si è concluso l'iter amministrativo del Decreto Agosto, ora conosciuto come Decreto Rilancio 2, che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale diventa effettivo. Come previsto, nel testo ci sono anche gli articoli che portano nuovi fondi agli Incentivi per il settore automotive , i cui primi 50 milioni erano evaporati in ...

Ultime Notizie dalla rete : Incentivi Decreto Incentivi, il Decreto Agosto pubblicato in Gazzetta, lunedì arrivano i nuovi fondi DMove.it Jeep Renegade 4xe ibrida plug-in: motori e prezzo con incentivi

La Jeep Renegade è il modello Made in Italy (prodotto a Melfi) della casa americana del gruppo Fca e, dal suo esordio nel 2014, ha ottenuto un ottimo successo di vendite in Italia e in Europa nel comp ...

Imposta zero per chi investe in Pir fino a 300mila € l’anno

Con il decreto legge di agosto (n. 104 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020) continua il sostegno del governo alle Pmi. Per contrastare gli effetti economici dell'emergenza co ...

