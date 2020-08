Incendio a Loiri Porto San Paolo, probabile l'origine dolosa delle fiamme (Di giovedì 20 agosto 2020) , Visited 48 times, 68 visits today, Notizie Simili: Altra giornata di incendi oggi in Sardegna:… Oggi 11 incendi in Sardegna: gli interventi per… Nuova giornata di incendi in Sardegna, ... Leggi su galluraoggi

gpcirronis : Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Limbara sta intervenendo su un incendio in agro del com… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Loiri Incendio a Loiri Porto San Paolo, probabile l'origine dolosa delle fiamme Gallura Oggi Incendio a Loiri: bruciato mezzo ettaro di macchia, non si esclude il dolo

Loiri Porto San Paolo, 20 agosto 2020– In giornata del 20 agosto, il Corpo Forestale della Sardegna è stato impegnato nello spegnimento di 14 incendi 3 dei quali hanno richiesto l’intervento degli eli ...

Loiri Porto San Paolo: incendio in corso, in azione l’elicottero

Loiri Porto San Paolo, 20 agosto 2020– Ennesimo incendio in località Zappallì, in comune di Loiri Porto San Paolo. Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Limbara i queste ore sta ...

Loiri Porto San Paolo, 20 agosto 2020– In giornata del 20 agosto, il Corpo Forestale della Sardegna è stato impegnato nello spegnimento di 14 incendi 3 dei quali hanno richiesto l’intervento degli eli ...Loiri Porto San Paolo, 20 agosto 2020– Ennesimo incendio in località Zappallì, in comune di Loiri Porto San Paolo. Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Limbara i queste ore sta ...