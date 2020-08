Incendi Sicilia, rogo nel catanese: in azione Canadair ed elicotteri (Di giovedì 20 agosto 2020) elicotteri e Canadair, assieme a personale dei vigili del fuoco, sono ancora impegnati nell’opera di spegnimento di un vasto Incendio divampato ieri sera in contrada Mitogio a Castiglione di Sicilia, nel catanese. Il rogo ha tenuto impegnati i vigili del fuoco tutta la notte fino al primo pomeriggio di oggi, soprattutto per evitare che il fuoco coinvolgesse le abitazioni. Allertata anche la Forestale e l’Azienda Terna per uno scoppio verificatosi sui tralicci dell’alta tensione. Attualmente l’opera di spegnimento continua con l’impiego di due Canadair, due elicotteri della forestale e uno dei vigili del fuoco. Sono andati bruciati circa 20 ettari di bosco. L’Incendio e’ sotto controllo ed ... Leggi su meteoweb.eu

Castiglione brucia, in azione anche un canadair

E’ in corso, da ieri sera, un vasto incendio in località Mitogio a Castiglione di Sicilia. Dopo una chiamata alla Sala Operativa dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania sul posto sono ...

