In ritiro si deciderà il futuro di Petagna al Napoli (Di giovedì 20 agosto 2020) Acquistato nello scorso mercato di gennaio, con il sospetto di dover essere utilizzato soltanto come pedina di scambio, resta ancora da definire che ruolo avrà Andrea Petagna nel nuovo Napoli. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che col ritiro estivo cominceranno le riflessioni della dirigenza sulla posizione dell’attaccante. Petagna può essere il punto di riferimento offensivo per alzare il baricentro anche con la fisicità. Il Napoli lo osserverà in ritiro, si valuterà la sua permanenza dopo le cessioni di Milik, Llorente, Ounas e Younes. L'articolo In ritiro si deciderà il futuro di Petagna al Napoli ilNapolista. Leggi su ilnapolista

