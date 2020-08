In caso di febbre preleveranno i bambini da scuola e i genitori non potranno vederli? Lucia Azzolina spiega come andrà (Di giovedì 20 agosto 2020) “Nel caso in cui ci fosse l’ipotesi che un bambino abbia una sintomatologia superiore al 37,5 di temperatura si cercherà uno spazio nella scuola. In ogni singolo territorio avremo dei dipartimenti di prevenzione a livello sanitario, con un ufficio nuovo dedicato alla scuola, dove ci saranno medici e infermieri che avranno contatti con i dirigenti e i referenti scolastici. Ci saranno dal 14 settembre“. E’ quanto dichiarato dal ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, intervistata a ‘In Onda’ su La7. “Nel caso di dubbio su uno studente, si ha uno spazio dedicato nella scuola dove il bambino viene portato, non lasciato solo, e vengono chiamati immediatamente i genitori. Nei giorni scorsi ha ... Leggi su meteoweb.eu

