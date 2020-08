Il treno parte e percorre 10 km ma il macchinista è al bar a pranzare: il deragliamento (Di giovedì 20 agosto 2020) Incredibile quello che è successo tra le province di Lecco e Monza. Il treno parte senza macchinista e capotreno e viene poi fatto deragliare causando feriti. Sembra la scena di un film thriller ma incredibilmente è una storia vera. La storia del deragliamento di un treno regionale lombardo a Carnate (Monza e Brianza). Il macchinista e il capotreno erano scesi per concedersi una pausa. E stavano ancora pranzando quando il treno è partito. Senza di loro. Ha viaggiato per quasi 10 km dalla stazione di Paderno d’Adda (Lecco) a quella di Carnate (Monza e Brianza) senza personale di servizio a bordo ed è stato fatto deragliare provocando il ferimento dell’unico passeggero ... Leggi su chenews

