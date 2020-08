Il treno deragliato a Carnate senza macchinisti a bordo non era stato frenato (Di giovedì 20 agosto 2020) L’incidente ferroviario accaduto ieri a Carnate, dove un treno è deragliato, non ha avuto gravi conseguenze: lunico passeggero a bordo, il macchinista e il capotreno sono rimasti lievemente contusi. Ma gli esiti potevano essere totalmente diversi. Perché quel treno era completamente fuori controllo e ha viaggiato per 10 chilometri senza nessuno che lo guidasse. Come è potuto succedere? I due ferrovieri erano scesi per una pausa al bar. Ma il convoglio non era stato “stazionato”. Ovvero non era inserito il freno. Il Corriere ricostruisce gli attimi precedenti all’incidente, quando macchinista e capotreno erano al bar: «Due caffè» Macchinista e ... Leggi su nextquotidiano

Deragliato treno nei pressi della stazione #CarnateUsmate Linee interrotte Lecco-Milano, Bergamo-MI e MI-Sondrio. #Treno deragliato a Carnate, "il macchinista e il capotreno non erano a bordo". In viaggio per 6 km senza guida. ?? #Carnate (MB) #19agosto 12:00, incidente ferroviario sulla linea Monza Lecco: deragliato un treno senza passeggeri. Il treno privo di macchinista e capotreno deragliato in Brianza è una metafora perfetta della Lombardia in questo momento. Il treno privo di macchinista e capotreno deragliato in Brianza è una metafora perfetta della Lombardia in questo momento.