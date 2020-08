Il Telegraph spiega perché Arteta ha fortemente voluto Gabriel all’Arsenal (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Telegraph scrive da ieri che Gabriel Magalhaes è vicinissimo all’Arsenal. Mancano solo gli ultimi dettagli. Ma i Gunners hanno sbaragliato la concorrenza, in primis quella del Napoli. Il quotidiano racconta perché Arteta ha fortemente voluto il 22enne difensore centrale del Lille, mancino. Innanzitutto, con la sua stazza, Gabriel aggiungerà un po d’altezza nella difesa dell’Arsenal. In Ligue1 si è piazzato all’undicesimo posto della speciale classifica dei duelli aerei vinti. Altro particolare importante è che Gabriel nella stagione ha ricevuto solo tre ammonizioni. Gabriel – scrive il Telegraph – raramente commette falli, né si esibisce in un enorme numero ... Leggi su ilnapolista

