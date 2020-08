Il Telegraph è sicuro: l’Arsenal ha preso Gabriel per 25 milioni (Di giovedì 20 agosto 2020) Gabriel Magalhaes sarà un nuovo giocatore dell’Arsenal: ne è convinto il Telegraph, secondo il quale il giocatore del Lille avrebbe scelto i londinesi. Un’operazione da 25 milioni di euro e un contratto da cinque anni al difensore. Battuta, dunque, la concorrenza di Everton e Napoli. L’Everton aveva già perso interesse dopo aver realizzato che non era in cima tra le preferenze di Gabriel, mentre il Napoli aveva fatto comunque un’offerta al giocatore che ha scelto di trasferirsi all’Arsenal dove farà coppia con il compagno brasiliano David Luiz. La trattativa sarebbe andata così a buon fine, nonostante il cambio dirigenziale avvenuto negli scorsi giorni all’Arsenal. Le negoziazioni tra Arsenal e Lille erano state originariamente condotte dal capo ... Leggi su ilnapolista

