Il sindaco della Maddalena via social: “Nel resort Santo Stefano 24 positivi, 19 tra il personale” (Di giovedì 20 agosto 2020) Sono ore concitate quelle che si vivono in Sardegna, alla Maddalena, dove c’è attesa per i risultati dei tamponi fatti alle 470 persone nel resort Santo Stefano. Ieri si era parlato di 21 positivi, numeri che però in serata erano stati smentiti. Oggi a fare chiarezza ci pensa il sindaco della Maddalena, Luca Carlo Montella che presenta i dati. Al momento sono stati effettuati i tamponi a tutti gli ospiti del resort e a tutte le persone che lavorano nella struttura. Il risultato di questa operazione, quando mancano 24 tamponi da analizzare, è di 24 persone positive. Il sindaco spiega anche che di queste 24 persone, 19 fanno parte del personale della struttura. Ricordiamo che ... Leggi su ultimenotizieflash

