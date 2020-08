Il Segreto anticipazioni 21 agosto 2020: Sebastian indaga su Raimundo e donna Francisca (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Segreto torna venerdì 21 agosto 2020 su Canale 5 alle 15:45 circa con le repliche della prima stagione. Nelle anticipazioni Sebastian continua a indagare su donna Francisca. Il Segreto torna venerdì 21 agosto 2020 su Canale 5 con le repliche della prima stagione. Nelle anticipazioni scopriamo che Sebastian ed Emilia continuano a indagare su donna Francisca. Il bambino di Angustias ha bisogno di nutrimento e cure che sua madre, al momento, ancora debilitata dal difficile parto, non è in grado di dargli. Ecco perchè Pepa è alla disperata ricerca di una balia che si occupi solo di lui. ... Leggi su movieplayer

redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni La trama di #domani, #21agosto - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Segreto anticipazioni 21 agosto 2020: Sebastian indaga su Raimundo e donna Francisca… - zazoomblog : Il Segreto Anticipazioni 21 Agosto 2020: Pepa cerca di salvare il figlio di Tristan ma... - #Segreto #Anticipazioni… - zazoomblog : Il Segreto Anticipazioni 21 Agosto 2020: Pepa cerca di salvare il figlio di Tristan ma... - #Segreto… - clikservernet : Il Segreto anticipazioni 20 agosto 2020: il bambino di Angustias è nato ma è in pericolo -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto anticipazioni

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame per la puntata de Il Segreto del 21 agosto 2020. Nell'episodio Pepa corre a cercare una balia per il piccolo di Tristan, in gravi condizioni di salute.Ecco le anticipazioni di “Una vita” e “Il Segreto”, le due fiction spagnole tra le più amate in Italia. Cosa vedremo nella puntata di oggi, 20 Agosto? Angustias affronta un lungo e difficile parto e, ...