Il ritorno di Blackberry con uno smartphone 5G (Di giovedì 20 agosto 2020) (Foto: Blackberry)Blackberry ritorna, con l’annuncio della startup texana OnwardMobility che si è presa in carico il glorioso marchio decaduto e anticipa l’uscita di un modello dotato di modulo 5G per il 2021. Dovrebbe trattarsi di un modello dotato di tastiera fisica completa come da tradizione e rivolgersi al mercato europeo e nordamericano. L’amministratore delegatodi OnwardMobility, Peter Franklin, non ha svelato molto sullo smartphone che verrà, limitandosi a raccontare che sarà elegante nelle linee e sicuro nella parte software. La startup lavorerà a stretto contatto con il marchio Blackberry (che non è mai fallito, ha solo abbandonato la produzione di smartphone) e Fih Mobile Limited, che è una sussidiaria del conglomerato cinese ... Leggi su wired

