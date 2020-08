Il ristorante di Rimini respinge le accuse: «Siamo persone aperte, accettiamo anche i cani» (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo le accuse, arriva la difesa. Il quotidiano La Repubblica ha parlato con la titolare del ristorante La Tana Marina di Rimini, il locale in cui il cameriere – dopo aver preso la comanda da un tavolo di tredici persone – si è voltato verso l’immagine di Mussolini (all’interno di uno scaffale) chiedendo scusa. La famiglia ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri e questa mattina la donna che aveva organizzato il compleanno della figlia di due anni in quel ristorante, ci ha raccontato cosa è accaduto la sera del 16 luglio. Ma i gestori respingono ogni accusa. LEGGI anche > Il racconto di Fatou e Adjisam: «Un cameriere si è scusato con il ritratto di Mussolini dopo averci servito» VIDEO «Non era un quadro ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : L'intervista alla donna che aveva organizzato il compleanno della figlia (2 anni) in quel ristorante di #Rimini, do… - LaStampa : Una serata in un ristorante di Rimini, 'La tana marina', che doveva essere di festa ma che si conclude con una denu… - asanna63 : RT @catlatorre: Un cameriere di un ristorante a Rimini si è 'scusato' con il duce dopo aver servito una famiglia di neri. È solo l'ultimo… - muydeprimidaa : RT @La_manina__: Rimini, cameriere prende le ordinazioni da una famiglia di colore e poi si scusa con la foto di Mussolini appesa al muro.… - Ri_Ghetto : RT @Trash___Boy: Rimini, cameriere prende le ordinazioni da una famiglia di colore e poi si scusa con la foto di #Mussolini appesa al muro.… -

Ultime Notizie dalla rete : ristorante Rimini

BOLOGNA. Doveva essere una festa, una cena in pizzeria per il compleanno della nipotina di due anni. Invece si è trasformata in una parata nostalgica e razzista della peggior specie. È successo al ris ...Si sono ritrovati in pizzeria con un ritratto di Mussolini appeso alla parete e un cameriere che ha chiesto «Scusa Benito» per i clienti dalla pelle nera. E' successo in una pizzeria di Rimini, La Tan ...