Il papà di Gioele: «I volontari lo hanno trovato in 5 ore e 70 uomini esperti ci hanno messo 15 giorni: ho dubbi» (Di giovedì 20 agosto 2020) Il post è stato scritto al termine di una giornata devastante, trascorsa per la maggior parte in silenzio, prima di dare voce al dolore alla notizia del ritrovamento del corpo del piccolo Gioele. A sera, con la mente più lucida il papà Gioele, Daniele Mondello, ha scritto su Facebook per commentare quanto accaduto il 19 agosto nei boschi di Caronia, dove sono stati ritrovati dei resti del piccolo di 4 anni scomparso il 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi (il cui corpo era stato ritrovato circa una settimana dopo). LEGGI ANCHE > Il certificato nell’auto di Viviana: «Paranoia in seguito a crisi mistica» Papà Gioele e i dubbi sulle ricerche degli inquirenti «Dedico un ringraziamento particolare al Signore che ha trovato mio ... Leggi su giornalettismo

