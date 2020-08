Il papà di Gioele ha riconosciuto le scarpette (Di giovedì 20 agosto 2020) AGI - Anche se manca ancora l'ultim parola, quella che solo la scienza, con l'esame del Dna, potrà dire, non ci sono più dubbi che quello trovato in una macchia su una collina di Caroia sia il corpo del piccolo Gioele Mondello. Il papà del bambino, Daniele, ha riconosciuto come quelle del figlio le scarpette trovate tra le sterpaglie, poco lontano da dove sono stati individuati mercoledì i resti. L'uomo si è presentato alla caserma Calipari di Messina dove era stato convocato e gli sono state mostrate le scarpette - calzature aperte di colore blu - e non ciò che resta degli altri vestiti ritrovati: una maglietta blu e pantaloncini bianchi. "Si è voluto evitare" ha spiegato l'avvocato della ... Leggi su agi

