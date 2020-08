Il papà di Gioele “Dubbi sui metodi adottati per le ricerche” (Di giovedì 20 agosto 2020) MESSINA (ITALPRESS) – “Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti, mi fanno sorgere dei dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche”. E’ quanto scritto nella notte sulla sua pagina Facebook da Daniele Mondello, marito della dj torinese Viviana Parisi e papà di Gioele, il bimbo di 4 anni i cui resti – in attesa dell’esame del Dna – sono stati ritrovati ieri nelle campagne di Caronia. A rinvenirli è stato Giuseppe Di Bello, ex carabiniere di Capo D’Orlando, ormai in pensione, che proprio ieri si era unito alle ricerche dei volontari, dopo l’appello lanciato da Mondello. “Nonostante il dramma che mi ha travolto, trovo doveroso ringraziare quanti mi hanno aiutato. Dedico un ringraziamento particolare al signore che ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta

SkyTG24 : Caso Viviana Parisi, il papà di Gioele: 'Trovato in 5 ore, dubbi su ricerche' - MediasetTgcom24 : Messina, il papà di Gioele: 'Dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche' #danielemondello… - TTumulto : RT @laelis_b: Le immagini del papà di Gioele accasciato sulla bara sono giornalismo o pornografia del dolore? Temo di conoscere la rispost… - AntonioPMarco1 : Siamo tutti vicini al papà del piccolo Gioele nonché marito di Viviana. I tre mesi di chiusura per la pandemia hann… - OperaFisista : Papà di Gioele: dubbi su metodi ricerche - Cronaca - ANSA -

