Il padre di Gioele: "Dubbi sulle ricerche". Il legale: "Credibilità dello Stato compromessa" (Di giovedì 20 agosto 2020) Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e padre di Gioele, la mamma e il bimbo trovati morti nei boschi di Caronia, si è sfogato con un messaggio su Facebook, sottolineando l'inadeguatezza delle ricerche condotte per ritrovare i resti del piccolo. Mondello ha scritto:"Nonostante il dramma che mi ha travolto, trovo doveroso ringraziare quanti mi hanno aiutato. Dedico un ringraziamento particolare al Signore che ha trovato mio figlio. Se non ci foste stati voi, chissà se e quando lo avremmo ritrovato. Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti, mi fanno sorgere dei Dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche. La mia non vuole essere una polemica, ma la semplice considerazione di un marito e ... Leggi su blogo

rubio_chef : 'Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti @poliziadistato mi fanno sorgere d… - rtl1025 : ?? Sul luogo dove sono state trovate alcuni resti ossei e tracce di indumenti che sarebbero compatibili con il picco… - carlaruocco1 : Leggo con sgomento del ritrovamento dei resti del piccolo #Gioele. Sono vicina al padre e ai suoi cari, rispettiamo… - annamaria_lena : RT @ElisabettaPic13: È necessario dare tutti questi particolari macabri sul ritrovamento di Gioele ed inquadrare la disperazione del padre?… - clikservernet : Gioele Mondello, il padre Daniele su Facebook: “Dubbi oggettivi su metodi per le ricerche” -