Il marito della dj morta: "Viviana non era in cura, ha smesso dopo pochi giorni di sua volontà" (Di giovedì 20 agosto 2020) “Viviana non era in cura non seguiva alcuna terapia: ha soltanto preso per 4 giorni 2 pillole e poi ha smesso lei, di sua volontà”. Con queste parole, Daniele Mondello - il marito della dj morta dopo essere scomparsa e padre del piccolo Gioele, i cui resti quasi sicuramente sono stati trovati ieri - ha commentato le notizie sullo stato di salute mentale della moglie. Viviana, ha continuato, “non aveva con sé alcun bancomat e né i 500 euro come è stato scritto”. Nei prossimi giorni sarà autopsia sui resti del bambino, trovati ieri a 400 metri dal corpo di Viviana. A fare la scoperta un ... Leggi su huffingtonpost

Viviana Parisi, dall'incidente alla fuga: i 16 giorni che lasciano aperti

La dj e i disturbi di mente. Decisivi ora i medici legali. La donna esce di casa dicendo che avrebbe portato il figlio a comprare le scarpe Prima il corpo irriconoscibile e sfigurato di Viviana e ora ...

