Il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny potrebbe essere stato avvelenato (Di giovedì 20 agosto 2020) (foto: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images)Alexei Navalny, leader dell’opposizione russa, è ricoverato in condizioni critiche in un ospedale di Omsk, in Siberia, per un presunto avvelenamento. Ora si trova in stato di incoscienza e per respirare ha bisogno dell’ausilio di un ventilatore. In base alle prime notizie diffuse dalla sua portavoce, Kira Yarmysh, il politico avrebbe ingerito una sostanza nociva con cui era stato contaminato un tè da lui bevuto prima di imbarcarsi su un volo Tomsk-Mosca. Navalny si sarebbe sentito male durante il viaggio, tanto da costringere il volo a procedere a un atterraggio di emergenza. Su Twitter è stato pubblicato una video – proveniente da una ... Leggi su wired

