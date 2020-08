Il leader dell’opposizione russa Aleksej Navalnyj è stato avvelenato (Di giovedì 20 agosto 2020) Il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny è incosciente ed è ricoverato in terapia intensiva in ospedale dopo essere stato apparentemente avvelenato. Sono queste le prime dichiarazioni rilasciate dalla sua portavoce Kira Yarmysh Yarmysh spiega che Navalny stava volando dalla Siberia verso Mosca e il suo aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza quando si è sentito male. «Pensiamo che Alexei sia stato avvelenato con qualcosa mescolato nel suo tè. Quella era l’unica cosa che ha bevuto la mattina. I medici dicono che il veleno è stato rapidamente assorbito mediante il liquido caldo» afferma Yarmysh. Navalny è nell’unità di terapia intensiva per pazienti tossicologici ... Leggi su linkiesta

repubblica : Il leader dell'opposizione russa Navalnyj ricoverato per avvelenamento [aggiornamento delle 07:02] - fattoquotidiano : Politici con il bonus, in Alto Adige l’Svp sceglie la linea morbida: Schuler resta assessore. Pure il leader dell’o… - repubblica : Il leader dell'opposizione russa Navalnyj ricoverato per avvelenamento - aderenzis1 : I soccorsi e le urla a bordo dell'aereoIl leader dell'opposizione russa portato in ospedale dopo at… - pippopotam0 : RT @tartaro7: Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è incosciente e ricoverato in terapia intensiva per pazienti tossicologici do… -

Ultime Notizie dalla rete : leader dell’opposizione Boris Johnson «paga» il Covid: è dietro Keir Starmer nei sondaggi sul gradimento dei leader Corriere della Sera