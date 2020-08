Il Gladiatore 2, Russell Crowe: "Rischiavamo di fare la storia di Gesù" (Di giovedì 20 agosto 2020) L'attore Russell Crowe, che interpreta Maximus nel colossal de Il Gladiatore, rivela i retroscena del sequel e i motivi per cui non si è (ancora) fatto. Da un film kolossal rischiavano di fare un film "biblico": Russell Crowe ha rivelato alcune idee che avevano preso in considerazione per Il Gladiatore 2, tra cui l'ipotesi di riportare in vita Maximus... proprio come Gesù. Il grosso problema di un possibile sequel di un film come Il Gladiatore, è riuscire a rendere una sceneggiatura ugualmente valida, avvincente e "colossale" come il film precedente. Ma quando il protagonista muore, si deve capire come andare avanti senza di lui o, in extremis, come riportarlo in vita. E sembra che il regista Ridley Scott stia ... Leggi su movieplayer

