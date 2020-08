Il giorno della staffetta tra Obama e Kamala (e Biden sta a guardare) (Di giovedì 20 agosto 2020) Valeria Robecco Il terzo giorno della convention dominato dal passato e dal possibile futuro dei dem Barack Obama e Kamala Harris monopolizzano la terza e penultima giornata della convention democratica, galvanizzando il pubblico dell'Asinello. L'ex presidente americano e l'aspirante vicepresidente sono stati forse i due personaggi più attesi - insieme a Michelle Obama - di questo appuntamento elettorale dalle connotazioni surreali, dettate dall'emergenza coronavirus. Il primo perché rappresenta un po' il padre nobile del partito, e colui che al suo interno aveva avviato un importante cambiamento generazionale, oltre a essere ritenuto il vero architetto della campagna di Joe Biden. La seconda perché considerata l'anima ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : giorno della Oggi è il giorno della Luna nera: ecco cosa significa (e perché non c è da eccitarsi troppo) Wired Italia Denunciati tre ragazzi sorpresi in auto con mezzo etto di droga

L’altro giorno, poco prima di mezzogiorno, i carabinieri della Stazione di Rivergaro (Piacenza) hanno denunciato tre giovani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è nato ...

Percorsi guidati svelano i tesori e la cultura ebraica

A Pesaro durante la stagione estiva il giovedì è il giorno dedicato al percorso cittadino della cultura ebraica composto da sinagoga (orario 17-20) e cimitero ebraico (orario 17-19), entrambi aperti ...

