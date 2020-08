Il Frosinone sfiora l'impresa, vince con lo Spezia ma non basta per andare in serie A (Di giovedì 20 agosto 2020) Vibrante finale di ritorno dei play off di serie B tra Spezia e Frosinone. I ciociari più in palla della gara d'andata mettono alle corde gli uomini di vincenzo Italiano ma l'1-0 finale per i canarini non basta a ribaltare il risultato dello Stirpe e, soprattutto, il verdetto della stagione regolare. La squadra guidata da Alessandro Nesta ce la mette tutta per risalire la china. E al 62' con Rohden si porta in vantaggio. Da lì parte un assalto che si concluderà solo al 96', dopo palpitanti fasi finali. Lo Spezia resiste e mantiene il risultato che le consente per la prima volta nella sua storia di centrare la promozione in serie A. Leggi su iltempo

sportli26181512 : Spezia-Frosinone 0-1: Italiano promosso in Serie A, Nesta sfiora solo il miracolo: Al Picco i ciociari schiacciano… -