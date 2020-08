Il duro attacco di Barack Obama e Kamala Harris contro Donald Trump (Di giovedì 20 agosto 2020) «Con queste elezioni possiamo cambiare la storia. Combattiamo con convinzione, fiducia e speranza». Sono le parole di Kamala Harris pronunciate alla convention dem dal Chase Center di Wilmington, Pennsylvanya, la città dove vive Joe Biden. Harris ha inoltre detto che «la strada non è facile, ma vi assicuro che affronteremo le sfide con onestà, diremo la verità». La senatrice ha poi accettato «la nomination per la vicepresidenza», suggellando così il suo intervento. Harris ha ricevuto ufficialmente nella terza serata della convention dem la nomination per la vicepresidenza, facendo la storia come prima donna di origini afroamericane e indiane a ricoprire questa carica. «Dobbiamo eleggere un presidente che porti qualcosa di diverso, di ... Leggi su linkiesta

uelapastela : Domani alle 5.56 attacco bwl perché non si sa mai che sia il suo ultimo stream da soty hai lavorato duro io non… - infoitcultura : Mara Venier duro attacco agli influencer: “Un mondo di esibizionisti” - infoitcultura : Mara Venier duro attacco agli influencer | “Un mondo di esibizionisti” - Rickyrickyric89 : @OfficialZioDan Duro attacco a Francesco Totti - agiliberti51 : Il duro attacco di Barack Obama e Kamala Harris contro Donald Trump -