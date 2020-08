Il dossier dell’ex generale sulla strage di Bergamo: «Con un piano pandemico nazionale contro il Coronavirus avremmo evitato 10 mila morti» (Di giovedì 20 agosto 2020) Un documento redatto da Pier Paolo Lunelli – ex generale e responsabile della Scuola interforze per la Difesa Nbc – dimostrerebbe come se l’Italia avesse avuto un piano aggiornato sulla gestione delle pandemie il bilancio dei morti da Coronavirus sarebbe sceso di 10mila morti. E ora quel dossier si trova agli atti della procura di Bergamo che indaga sulla mancata zona rossa a Nembro e Alzano Lombardo, con i familiari delle vittime della bergamasca riuniti nel comitato «Noi denunceremo» che chiedono a gran voce la desecretazione del piano di emergenza redatto dal governo a gennaio scorso. «Confrontando le performance in termini di vittime ogni milione di abitanti ... Leggi su open.online

