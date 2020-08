Il dissidente russo Navalnyj in coma: sintomi da avvelenamento (Di giovedì 20 agosto 2020) Il dissidente russo Aleksej Navalnyj ricoverato in un ospedale della Siberia in gravi condizioni: “È stato avvelenato” L’oppositore russo Aleksej Navalnyj è stato ricoverato oggi in un ospedale della Siberia per i sintomi di quello che una sua portavoce ha definito un avvelenamento. “È in coma e in condizioni gravi” ha scritto su Twitter la responsabile, Kira Jarmysh. Secondo la… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

