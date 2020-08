Il Covid colpisce duramente l'industria meccanica (Di giovedì 20 agosto 2020) Circa il 70% delle aziende ha imposto un blocco delle assunzioni. Il timore: che la carenza di ordinativi continui. Leggi su media.tio.ch

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Bradaric, Ceppitelli e Cerri positivi al #Covid_19: il Cagliari rimanda il ritiro precampionato ???? - brainsilvia : RT @pirex70: Sta succedendo qualcosa che non doveva succedere. Stavamo 'convivendo' con il virus. Adesso colpisce i ragazzi. #NOmascheri… - Tranviereincaz1 : RT @pirex70: Sta succedendo qualcosa che non doveva succedere. Stavamo 'convivendo' con il virus. Adesso colpisce i ragazzi. #NOmascheri… - sabripillot : RT @pirex70: Sta succedendo qualcosa che non doveva succedere. Stavamo 'convivendo' con il virus. Adesso colpisce i ragazzi. #NOmascheri… - 76Sissy : RT @pirex70: Sta succedendo qualcosa che non doveva succedere. Stavamo 'convivendo' con il virus. Adesso colpisce i ragazzi. #NOmascheri… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid colpisce Covid-19 colpisce Cagliari e As Roma. Antonio Mirante positivo L'HuffPost Airbnb verso Wall Street, deposita documenti ipo

ma la pandemia del coronavirus l'ha costretta a rimandare. Ora però la svolta che segnala una ripresa più rapida del previsto del comparto dei viaggi duramente colpito dal virus. Dalla primavera ...

Test Covid per lavoratori scuole, i biologi insorgono: "Assurdo escludere laboratori analisi"

11:09Test Covid per lavoratori scuole, i biologi insorgono: "Assurdo escludere laboratori analisi" 11:09Ustica, colpito da embolia a 39 metri di profondità: paura per un sub milanese 11:09Covid19, age ...

ma la pandemia del coronavirus l'ha costretta a rimandare. Ora però la svolta che segnala una ripresa più rapida del previsto del comparto dei viaggi duramente colpito dal virus. Dalla primavera ...11:09Test Covid per lavoratori scuole, i biologi insorgono: "Assurdo escludere laboratori analisi" 11:09Ustica, colpito da embolia a 39 metri di profondità: paura per un sub milanese 11:09Covid19, age ...