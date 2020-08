Il Covid-19 non arretra: elezioni e riapertura scuole a rischio (Di giovedì 20 agosto 2020) Il consulente del ministro della Salute Speranza, Walter Ricciardi: ” Se aumenta circolazione Covid-19 a rischio apertura scuole ed elezioni”. Poi la retromarcia: “Parlavo di altri Paesi” “Non ho mai detto che la riapertura delle scuole e le elezioni sono a rischio in Italia. Le scuole riapriranno e si sta facendo di tutto per riaprirle in… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Covid, Ricciardi; 'Ora in Italia non ci sono rischi per scuola e voto' Agenzia ANSA UN DERIVATO FISIOLOGICO DEL COLESTEROLO BLOCCA IL VIRUS DELLA COVID-19

In colture cellulari infettate con il SARS-CoV-2, il virus responsabile di COVID-19, il 27OHC è risultato essere un ... con un meccanismo che non bersaglia direttamente le particelle virali, bensì ...

Coronavirus, positivo un giovane a Santi Cosma e Damiano. Tamponi fra i contatti

Un nuovo caso di coronavirus - riportato nel bollettino della Asl di oggi, 19 agosto, - è stato registrato nelle scorse ore a Santi Cosma e Damiano, che da mesi ormai non contava contagi. A risultare ...

