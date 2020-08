Il compleanno di Robert Plant è la festa di una leggenda: da promesso contabile a voce iconica dei Led Zeppelin (Di giovedì 20 agosto 2020) Il compleanno di Robert Plant fa parte di quelle celebrazioni che ci ricordano quanto grande sia l'Olimpo del rock. A lui dobbiamo le voci di Steven Tyler, Axl Rose, Bon Scott e Brian Johnson, che da lui hanno ereditato quel sincretismo canoro tra rock e blues grazie ai leganti dello screaming e dell'hollering, figli naturali del blues. Nella ricetta di Robert Plant, infatti, c'è l'amore indiscusso per Elvis Presley - che dell'arte di foraggiare il rock'n'roll con il blues è ancora maestro - e la passione per il delta blues, tanto da considerarlo un rito iniziatico al mondo della musica con l'esperienza nella Delta Blues Band. Mentre il giovane Robert salmodiava su Muddy Waters, però, suo padre non approvava e gli faceva pressione per farlo diventare un ... Leggi su optimagazine

Guarda le immagini più belle del leggendario cantante inglese nato a West Bromwich il 20 agosto 1948

